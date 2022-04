VIDEO | Studenti a lezioni di padel: a scuola s'impara a impugnare la racchetta e giocare uno smash

Si tratta di un progetto pilota, il primo in città, realizzato dell'istituto Damiani Almeyda-Crispi con il City Padel. Quattro giornate in via sperimentale che si terranno durante le ore curriculari e che vedranno parte attiva le classi del corso di Management sportivo. I professori: "Vogliamo insegnare che non c'è solo il calcio"