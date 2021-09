Dalle Olimpiadi alla SincroGifa, La Versa e  Khmelnytsk new entries nel team di allenatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Francesco La Versa e Ania Ganna Khmelnytska sono le new entries nel team di allenatori della società SincroGifa Palermo, da anni riferimento nel settore degli sport acquatici a Palermo. Entrambi sono reduci da esperienze olimpioniche. Il primo ha partecipato da tecnico alle Olimpiadi paralimpiche di Tokyo, conclusesi da poco. Trentaquattro anni, laureato col massimo del punteggio in management dello sport, dopo quasi venti anni di una lusinghiera carriera agonistica nell’atletica leggera, ha iniziando nel 2012 il suo percorso da tecnico in ambito paralimpico con ottimi risultati, tanto da essere stato l'unico siciliano convocato dalla Fispes, (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) per Tokyo 2021. Alla SincroGifa si occuperà di potenziamento per le sincronette del settore propaganda e agonistico.

L'ucraina Ania Ganna Khmelnytska è un personaggio di fama indiscussa nel settore del nuoto sincronizzato: pluricampionessa mondiale ed olimpionica, sin da giovanissima ha partecipato a numerosissime gare internazionali che l’hanno portata ad avere un notevole palmarès. Della squadra di coach, farà parte anche Eleonora Drago, unica atleta palermitana che ha fatto parte della nazionale giovanile di sincronizzato.