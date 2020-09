Il magnate americano Kyle Krause che ha comprato il Parma: "Ero tifoso del Palermo"

Tifava anche per il Palermo ma ha comprato il Parma. E' la chicca rivelata dal nuovo proprietario del club emiliano, Kyle Krause, a 'La Gazzetta dello Sport'. La mamma dell'imprenditore statunitense è infatti palermitana essendo nata nel capoluogo siciliano. "Il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto che mia madre è italiana - ha detto -. Sono italoamericano e ho una grande passione per il soccer. Ho visto l'opportunità di entrare nel calcio, speravo e sognavo un giorno di essere proprietario di una squadra in Italia. Quando si è presentata l'opportunità del Parma, con una città fantastica e una grande storia costruita negli anni Novanta, con tifosi incredibili e con uno stadio stupendo, l'ho colta al volo. E' fantastico essere parte di questa esperienza".

Sulla squadra per cui faceva il tifo, il numero 1 del Parma precisa. "Juventus e, naturalmente, come seconda squadra per il Palermo. So che a Parma c'è una grande rivalità con la Juve e allora ho già staccato l'adesivo bianconero che avevo sul computer portatile e ho messo quello gialloblù - spiega-. Il calcio ce l'ho sangue, come nel sangue ho le mie radici palermitane. Da bambino giocavo, e non ero neppure male. Ero centrocampista, poi ho fatto pure l'attaccante. Ho smesso di giocare quando mi hanno ceduto le ginocchia e ho deciso di seguire gli affari di famiglia". "Che presidente sarò? Non deciderò la formazione, potete stare tranquilli. E nemmeno come si deve fare allenamento. Io vengo dagli States, il mio compito è quello di supportare la squadra di lavoro che tutti i giorni s'impegna a livello dirigenziale e sportivo. Mi piacerebbe essere una risorsa, dare idee".

Spazio poi agli obiettivi che il nuovo Parma deve porsi. "Dobbiamo rimanere a tutti i costi in Serie A s-piega Krause-. Se poi verrà qualcosa di più, lo accetteremo volentieri. Anche lo scudetto... Ma la salvezza, credetemi, deve essere il nostro primo pensiero". Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo presidente e un nuovo direttore sportivo. Dobbiamo imparare e chiedo a tutti i tifosi di darmi una mano: mi insegnino loro come si deve gestire il Parma. Sarebbe meraviglioso poter riportare giocatori di grandi livello a Parma, ma è presto per parlarne. L'importante è la sostenibilità del progetto". "Bisogna puntare sui giovani, vorrei potenziare il vivaio. L'Academy, noi la chiamiamo così, è fondamentale. Vorrei rivedere la rosa tra dieci anni e vedere la sua crescita. Spero di presentare i Cannavaro del futuro, cresciuti con i nostri colori. Con il Des Moines Menace, la squadra che ho in America, ho seguito questa strada: produrre talenti è la missione principale", conclude.