Karting: Jesolo amara per il siciliano campo e la Armanno Corse

Week end amaro per il Pilota Siciliano della Scuderia Armanno Corse Vincenzo Campo, tra i protagonisti al via per la finalissima della Nations Cup 100 cc series svoltasi a Jesolo in provincia di Venezia presso la Pista Azzurra nel week end appena trascorso. Dopo una buona qualifica, frutto di un gran lavoro svolto sul mezzo durante le prove ufficiali, in gara 1 un'uscita di Pista causa carambola con altri concorrenti mentre era in atto il primo giro, costringeva il Siciliano al ritiro nell'attesa di rifarsi in gara 2, durante la quale però la rottura improvvisa della catena ha sancito definitivamente la fine dell'anno agonistico 2020 per il portacolori "Armanno Corse".

Contattato telefonicamente, Campo non nasconde l'amarezza per questo finale di stagione, il suo primo pensiero va allo staff tecnico del Team Maccaferri ed alla Famiglia Leonardi, alla Scuderia Armanno Corse ed a tutti i tifosi che lo hanno supportato in ogni momento durante tutta la stagione. Nell'attesa che la grave situazione epidemiologica migliori e possa farci tornare alla normalità, con grande entusiasmo e passione, caratteristiche che hanno sempre dato lustro al forte Pilota di Castelbuono, si pensa già al ritorno in Pista per il 2021 con tante nuove novità tecniche correlate da tanta voglia di divertirsi ancora.

Nota stampa a cura Segreteria Armanno Corse