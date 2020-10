karting, Campo è pronto per la finale della Nation Cup 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto pronto per l'ultimo appuntamento stagionale del Karting Nazionale che vedrà i protagonisti provenienti da diverse parti d'Italia, darsi battaglia nella rinomata Pista Azzurra di Jesolo in provincia di Venezia. Si preannuncia un week end elettrizzante anche per il Kart Siciliano vista la presenza in gara di Vincenzo Campo a difesa dei colori della Scuderia Armanno Corse; discorso a parte stavolta invece per Piloti stranieri che a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 hanno avuto il diniego sulla loro volontà a partecipare, visto che la situazione dell'epidemia preoccupa nuovamente l'intero settore sportivo e non solo.

Per il Driver di Castelbuono è tutto pronto, cercherà di rifarsi dai risultati non proprio brillanti delle ultime due gare, con la Maccaferri Racing sempre al suo fianco in piena sinergia, per raccogliere insieme il massimo del risultato; di prestigio per il driver Armanno Corse, per questa nuova avventura veneta, il supporto della famiglia Leonardi che come il Team Maccaferri non si è mai fermata in questo 2020 pur ritrovandosi in una situazione cosi complicata, organizzando sempre in maniera eccellente le trasferte e lavorando senza mai fermarsi, pur di ben figurare a livello Nazionale. In attesa di nuove programmazioni per il prossimo futuro, ci gustiamo questo gran finale, sicuri che essere già in griglia di partenza è sicuramente una vittoria.

Nota di stampa a cura della Segreteria Asd Scuderia Armanno Corse