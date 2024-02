Karate, campionato italiano assoluti: undicesimo posto per i palermitani Lisi e Valdesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottimo piazzamento per gli atleti della "Asd Valdesi Academy" al Campionato Italiano Assoluti di Karate e ParaKarate Fijlkam, svoltosi al PalaPellicone di Ostia (Roma) dal 2 al 4 Febbraio 2024.

Gli atleti Francesco Valdesi e Pietro Lisi, nella specialità kata, si sono qualificati undicesimi su una compagine di ben 128 atleti provenienti da tutta la penisola.

La manifestazione, che ha visto la presenza di ben 800 atleti che si sono affrontati, divisi nelle due specialità (kata e kumite), si è svolta in modo fluente e organizzata come sempre in modo impeccabile.