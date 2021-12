L'assalto ai Mondiali passa per Palermo, Italia-Macedonia del Nord si giocherà al Barbera

Passerà per Palermo l'assalto dell'Italia ai Mondiali del Qatar 2022. Italia-Macedonia del Nord infatti si giocherà al Barbera il prossimo 24 marzo: così ha deciso la Figc, in lizza c'era anche il Dall'Ara di Bologna. I Campioni d'Europa, arrivati secondi dietro la Svizzera nel girone di qualificazione, dovranno superare prima Elmas e compagni nella semifinale dei playoff per poi, in caso di vittoria, affrontare la vincente di Portogallo-Turchia in trasferta.

Palermo è un campo storicamente favorevole alla Nazionale, che qui ha giocato 15 volte: bilancio di 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta: un 1-2 per mano della Croazia nelle qualificazioni ad Euro '96. L'ultima partita degli Azzurri al Barbera è stata Italia-Armenia (qualificazioni agli Europei del 2020), partita finita in goleda: 9-1 per gli uomini del ct Roberto Mancini.