Ancora grande trotto alla Favorita, Porzio show nella Tris-Quarté-Quinté

Il driver in sulky a All Of Host batte in dirittura d’arrivo Gaspare Lo Verde e il suo Zadig Del Ronco col tempo di 1.12.9. Nelle altre gare in evidenza S.Cintura jr

Gli occhi di tutti gli appassionati dell’ippica in Italia ieri sera erano puntati su Palermo. Si è svolta infatti all’ippodromo La Favorita la corsa denominata Tris-Quarté-Quinté, una scommessa a totalizzatore per le quali il gioco viene raccolto presso le agenzie ippiche, gli ippodromi, i negozi ed i corner ippici e sportivi. Sono stati 16 i partenti nella corsa sui 1.600 metri, che ha visto trionfare nonostante il numero poco favorevole (il 14) G. Porzio jr con All Of Host, che ha battuto in dirittura d’arrivo Zadig Del Ronco, ben guidato da Gaspare Lo Verde. Terza piazza per Volcada Bar, mentre quarto e quinto sono arrivati rispettivamente Zippo Bi e Urbano Bargal.

Nelle altre gare affermazione alla prima di Gaspare Lo Verde con l’indigeno di 3 anni Caronte Trebì. Alla terza protagonista S. Cintura jr in sulky a Raion Gv. Mentre da segnalare l’ottima perfomance di R. Lo Giudice con Anastasia Grif alla quinta.

I risultati delle corse

Prima corsa (2-5-4)

Caronte Trebì G.Lo Verde 1.16.5

Carim

Coktail Font

Seconda corsa (15-2-3)

Boulan Run Fp.Gianguzza 1.15.3

Baria Trgf Risaia

Beautifulgirl Par

Terza corsa (4-7.12)

Raion Gv S.Cintura Jr. 1.16.1

Alma Pan

Ardea Wise

Quarta corsa (11-8-9)

Vidal Tav A.Sessa 1.14.6

Tundrast

Zeta Cash

Quinta corsa (11-6-3)

Anastasia Grif R.Lo Giudice 1.16

Usa Di Ruggero

Pato Effe

Sesta Corsa (Tris-Quarté-Quinté)

N.14 All Of Host G.Porzio Jr. 1.12.9

N.16 Zadig Del Ronco

N.15 Volcada Bar

N.10 Zippo Bi

N.12 Urbano Bargal

Settima corsa (2-5-8)

Bionda De Gleris S.Cintura Jr. 1.15.3

Black Mamba San

Borgogal