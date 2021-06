Ippodromo, risultati gare: ancora Criss Cross e Gaspare Lo Verde sugli scudi

Altra affermazione per il tre anni indigeno. Nella corsa Gentlemen affermazione di Vasta con Altair. Due primi posti per Giuseppe Porzio con Baron Ferm e Atollo Dei Greppi

Nella giornata dedicata ai grandi fuoriclasse del Palermo il tre anni indigeno Criss Cross si aggiudica ancora una volta il Centrale (premio rosanero) magistralmente guidato da Gaspare Lo Verde col tempo di 1.15.9 sui 2.020 metri. Nella partenza ai nastri non sono bastati i 20 metri di vantaggio e il fatto di partire alla corda a Caronte Trebì (con in sulky Giuseppe Porzio), che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Terza piazza per il numero 3 Clio.

Alla sesta corsa (premio Cavani), categoria Gentlemen, ad avere la meglio è stato Altair (P. Vasta). Il cavallo ha chiuso i 1.600 metri col tempo di 1.14.0. Nelle altre gare in evidenza Giuseppe Porzio, che ha conquistato due primi posti con Baron Ferm e Atollo Dei Greppi, con quest'ultimo partendo ad handicap (2.020 metri) e col numero 10.

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Prima corsa

1 N.5 Baron Ferm G.Porzio Jr. 1.15.3

2 N.7 Bautizo

3 N.3 Bocca Di Rose

Seconda Corsa

1 N.6 Zum Lc Ant. Pecoraro Jr. 1.16.3

2 N.5 Time Taf

3 N.2 Ungaro

Terza Corsa

1 N.10 Atollo Dei Greppi G.Porzio Jr. 1.14.7

2 N.4 Zeta Cash

3 N.1 Zorro Gual

Quarta Corsa

1 N.2 Charly Laksmy S.Cintura Jr. 1.15.6

2 N.4 Carim

3 N.3 Club Wise As

Quinta Corsa (Centrale)

1 N.2 Criss Cross G.Lo Verde 1.15.9

2 N.1 Caronte Trebì

3 N.3 Clio

Sesta Corsa

1 N.3 Altair P.Vasta 1.14

2 N.1 Splendeur Joyeuse

3 N.2 Zolder Op

Settima Corsa