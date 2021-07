Ippodromo, Belen Leone e Massimo Zanca vincono il centrale

I risultati delle corse disputate ieri alla Favorita. Deludente Be Pop Ferm, in sediolo a Gaspare Lo Verde, che rompe all’arrivo mancando anche il piazzamento. Lo Verde chiude però la giornata con un tris di vittorie: Carabela alla prima corsa, Caronte Trebì alla terza e Daygirl Font alla quinta

Con una gara in testa, dall’inizio alla fine, Belen Leone centra il successo nel centrale disputato ieri all’ippodromo della Favorita. “Gioca” con il cronometro Massimo Zanca, che nel finale vince facilmente su Bata de Cola e Baron Ferm. Per Belen Leone 1.16.8 al chilometro. Deludente Be Pop Ferm, in sediolo a Gaspare Lo Verde, che rompe all’arrivo mancando anche il piazzamento.

Lo Verde chiude però la giornata con un tris di vittorie: Carabela alla prima corsa, Caronte Trebì alla terza e Daygirl Font alla quinta.

Alla seconda, Zoom Roc parte sparato ma è Acquatinta Font a imporsi con gara regolare, sprint all’ultima piegata e retta d’arrivo in scioltezza. Finale Thriller – è proprio il caso di dirlo – nell’ultima corsa riservata a cavalli di categoria G guidati da gentleman. Thriller, interpretato da Andrea Sessa (training Dario Di Maio), chiude all’esterno in quarta ruota e fulmina tutti sul palo.

Di seguito i risultati completi delle sei corse disputate ieri

Ordine d'arrivo 1 corsa * 2-8-6

1) CARABELA G.LO VERDE 1.14.8

2) CLIO

3) CLARA RISAIA TRGF

Ordine d'arrivo 2 corsa * 4-1-3

1) ACQUATINTA FONT A. BUZZITTA 1.13.1

2) ASCIANO

3) SPIRIT D’ASOLO

Ordine d'arrivo 3 corsa * 8-3-5

1) CARONTE TREBI' G.LO VERDE 1.13.6

2) CARIM

3) COME ON BOY FIOR

Ordine d'arrivo 4 corsa * 2-7-3

1) BELEN LEONE M. ZANCA 1.16.8

2) BATA DE COLA

3) BARON FERM

Ordine d'arrivo 5 corsa * 1-5-6

1) DAYGIRL FONT G.LO VERDE 1.17.9

2) DULCHE DE LECHE

3) DIXIE JET

Ordine d'arrivo 6 corsa * 15-2-1

1) THRILLER A. SESSA 1.15.9

2) SALMON ROC

3) VILLAORBA JET