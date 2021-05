Seconda giornata di corse all’ippodromo: nel centrale altra vittoria di Lo Verde con Criss Cross

Nella gara riservata ai tre anni la cavalla, imbattuta nel 2021, si impone col tempo di 1.14.8 davanti a Carabela. Nella terza corsa vittoria di Buzzitta in sediolo ad Amour dell’Olmo

Criss Cross conferma la sua imbattibilità in questo 2021, vincendo il centrale riservato ai tre anni che si è disputato nel convegno di ieri (26 maggio) all'ippodromo della Favorita. A condurre la cavalla al traguardo - con il tempo di 1.14.8 - è stato Gaspare Lo Verde, forte anche dell'appoggio della compagna di colori Carabela (Dario Di Maio in sediolo). Terza "moneta" per Clara Risaia Trgf, guidata da Porzio jr.

Nella terza corsa (ai nastri) s'impone Andrea Buzzitta in sediolo ad Amour dell'Olmo, che centra la terza vittoria nelle ultime tre apparizioni. Nella categoria gentleman, malgrado il numero pessimo (il 12), Francesco Paolo Caruso sbaraglia la concorrenza con Brenta Rl. Nella gara Allievi è Unicom ad avere la meglio nel testa a testa con Vespucci Matto.

Calendario corse di maggio (29) e giugno (2, 5, 9, 16, 19, 23, 30)