Ippodromo, è ancora grande ippica: Cintura con Zeppelin Kyu Bar si aggiudica il centrale sui 3.000 metri

Il caldo non ferma lo spettacolo alla Favorita. Nelle altre corse in evidenza La Rosa e Porzio jr, che trionfano con Carinzia Holz e Asciano. Mercoledì prossimo l’ultimo convegno di giugno

Grande spettacolo ieri pomeriggio nel penultimo convegno di giugno all’ippodromo de La Favorita di Palermo. Nel centrale, valido per il trofeo Estate e riservato agli indigeni di 5 anni e oltre, nonostante la partenza ad handicap (40 metri) e il numero non proprio favorevole (il 10) S. Cintura jr compie un capolavoro e conduce Zeppelin Kyu Bar alla vittoria finale dopo 3 mila metri ad alta adrenalina terminati col tempo di 1.15.6. Alle spalle Try Again, guidato da G. jr Porzio, e Zapata Rab con in sulky L. La Rosa.

La Rosa che ha invece trionfato nella seconda corsa riservata ai 3 anni con Carinzia Holz, mentre Porzio si è rifatto alla quarta (riservata ai 5 anni e oltre) con Asciano, piazzando tra l’altro un ottimo 1.13.9. Nelle altre gare affermazioni per Ant. Pecoraro Jr su Baria Trgf Risaia, per Di Chiara su Aida e per Gaspare Lo Verde su Bautizo. Prossimo appuntamento mercoledì 30 giugno con inizio alle ore 17.

I risultati delle corse

Prima corsa (12-4-7)

1 Baria Trgf Risaia Ant.Pecoraro Jr. (1.14.9)

2 Blue Grass Font

3 Borgogal

Seconda corsa (2-5-9)

1 Carinzia Holz L.La Rosa 1.15.1

2 Corrivia Font

3 Come On Boy Fior

Terza Corsa (1-8-11)

1 Aida Grif A. Di Chiara 1.15

2 Albachiara La

3 Atina Risaia Trgf

Quarta Corsa (10-2-3)

1 Asciano G.Porzio Jr. 1.13.9

2 Saiano Lod

3 Splendeur Joyeuse

Quinta Corsa (Centrale, Ordine Arrivo: 10-4-7)

1 Zeppelin Kyu Bar S.Cintura Jr. 1.15.6

2 Try Again

3 Zapata Rab

Sesta Corsa (6-1-8)

1 Clearwater Run I.Grasso 1.17.6

2 Cate Del Ronco

3 Correo

Settima Corsa (6-3-9)

1 Bautizo G.Lo Verde 1.15.9

2 Bb Bez

3 Best Av