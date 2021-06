Ippica: Belfagor Fi vince nel centrale, a Bloody Mary Bar la tris

Nella quarta giornata di corse al trotto dopo la riapertura dell'ippodromo della Favorita, Belfagor Fi vince il premio "Festa della Repubblica": centrale riservato a cavalli indigeni di quattro anni. L'allievo di Giovani La Rosa, sui duemila metri con partenza da fermo, s'impone nei confronti di Black Block Alor e Borislav Mabel con il tempo al chilometro di 1.16.7.

Sul doppio chilometro spicca il primo posto di Dario Di Maio con Bloody Mary Bar nella gara d'apertura del convegno di oggi, valevole per la tris. La figlia di Gruccione Jet e Lusinga chiude prima in 1.16.1 su Bonjur a La Vie e Bb Bez, rispettivamente seconda e terza.

Cronometro alla mano l'exploit di giornata lo fa Antonino Pecoraro jr in sulky a Zum Lc: 1.13.8 il tempo al chilometro del suo cavallo che consente di battere Urpiduss e Aurea Wise L. Tra i gentleman, Francesco Paolo Caruso con Voici As batte in retta d'arrivo Tudrast e Zaffiro Gial, fermando il cronometro sull'1.15.

Sovvertendo i pronostici della vigilia, Blush Bi si aggiudica la quinta corsa collocandosi nettamente davanti a Baltasar Ssm (che comunque si riabilita dopo l'ultima apparizione fallosa). Per il dirver Giuseppe Porzio jr si tratta un successo importante. Bowling Clemar, reduce da belle prestazioni in giro per l'Italia, si deve accontentare della terza posizione.

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Ordine d'arrivo 1 corsa (6-4-2) tris

1) Bloody Mary Bar

2) Bonjur a La Vie

3) Bb Bez

Ordine d'arrivo 2 corsa (9-7-1)

1) Comida

2) Come on Boy Fior

3) Ciuffolotto Rl

Ordine d'arrivo 3 corsa (5-3-2)

1) Voici As

2) Tundrast

3) Zaffiro Gial

Ordine d'arrivo 4 corsa (4-5-1)

1) Celeste Zen

2) Cenerentola

3) Caleydos Rab

Ordine d'arrivo 5 corsa (1-9-8)

1) Blush Bi

2) Baltasar Ssm

3) Bowling Clemar

Ordine d'arrivo 6 corsa (3-4-2)

1) Belfagor Fi

2) Black Block Alor

3) Borislav Mabel

Ordine d'arrivo 7 corsa (3-1-7)

1) Zum Lc

2) Urpiduss

3) Aurea Wise L