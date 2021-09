Ippica, alla "Favorita" centrale contrassegnato dalle rotture: vince Belen Leone

La cavalla allenata da Massimo Zanca, per l’occasione guidata da Francesco Paolo Caruso, chiude al primo posto con il tempo di 1.14.3 al chilometro. Terzo successo nelle ultime quattro apparizioni per Tayler di Pippo in sediolo a Salvo Cintura. Torna a gioire anche Zaffiro Gial con Giuseppe Porzio