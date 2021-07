Ippodromo, una figlia di Varenne trionfa nel centrale: a Blue di Girifalco il premio “Festino di Santa Rosalia”

Con una gara tutta in testa, Blue di Girifalco si aggiudica il centrale disputato all’ippodromo de “La Favorita”, dove ieri la Sipet ha sfoderato il nuovo maxischermo a led di 24 metri quadrati al posto del vecchio tabellone al centro della pista. Un passo avanti verso l’apertura al pubblico dell’impianto di viale del Fante.

Alla figlia di Varenne e La Vida Loca, nell’occasione magistralmente interpretata da Giuseppe Porzio, va così il premio “Festino di Santa Rosalia” con un tempo ragguardevole di 1.13.9 al chilometro. Netto il divario con gli altri cavalli in gara, tanto che Belen Leone e Belfagor Fi devono accontentarsi di un piazzamento malgrado una buona seconda parte di gara.

Prima vittoria sulla pista palermitana per Spirit D’Asolo, che alla quarta corsa porta a casa un successo di tutto rilievo grazie alla guida oculata di Salvo Cintura. Il tempo – 1.15.3 al chilometro – parla da solo e permette al figlio di Ganymede e Illusion Optique di tagliare il traguardo per primo.

Nomen omen, direbbero i latini, per Cannibal Fi, che alla seconda “divora” tutti con Massimo Zanca in sulky e vince davanti a Corrivia Font e Cenerentola. Tra i gentleman successo per Michele Adriano La Porta con Zippo Bi. L’allievo di Lorenzo La Rosa la spunta sul palo battendo di misura Atina Risai e Zar Op.

I risultati delle corse

Ordine d'arrivo 1 corsa * 2-1-4

1) CLEARWATER RUN A. BUZZITTA 1.16.1

2) CRAB WISE AS

3) CARLINO WISE L

Ordine d'arrivo 2 corsa * 1-5-12

1) CANNIBAL FI M. ZANCA 1.15.8

2) CORRIVIA FONT

3) CENERENTOLA

Ordine d'arrivo 3 corsa * 7-10-1

1) BB BEZ A. DI CHIARA 1.17.6

2) BONJOUR A LA VIE

3) BLOODY MARY BAR

Ordine d'arrivo 4 corsa * 5-3-7

1) SPRINT D’ASOLO S. CINTURA JR. 1.15.3

2) VOICI AS

3) AZKABAN FON

Ordine d'arrivo 5 corsa * 5-1-2

1) BLUE DI GIRIFALCO G.PORZIO JR. 1.13.9

2) BELEN LEONE

3) BELFAGOR FI

Ordine d'arrivo 6 corsa * 12-4-13

1) ZIPPO BI M. A. LA PORTA 1.15.9

2) ATINA RISAI TRGF

3) ZAR OP