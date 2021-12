Ippica, Caronte Trebì torna in pista dopo due mesi e vince il trofeo "La Favorita"

Va a Caronte Trebì la finale del trofeo "La Favorita", che si è corsa ieri all’ippodromo. Il cavallo, guidato e allenato da Gaspare Lo Verde, è tornato al successo dopo due mesi d’inattività, entrando di diritto tra i favoriti del "Città di Palermo": il gran premio che si disputerà sabato 18 dicembre in occasione della riapertura al pubblico dell’impianto sportivo di viale del Fante.

Caronte Trebì ha dominato la gara con una media notevole - 1.14.3 al chilometro - dopo qualche difficoltà nella partenza ai nastri. Ma quando il castrone della scuderia Super Fantastica ha preso possesso della corsa, per gli avversari non c’è stato più nulla da fare. Gli altri piazzamenti sono stati conquistati da due outsider: Come On Boy Fior e Cybelle Font. Squalificato Candido jet, favorito della vigilia, che ha sbagliato all'uscita dei nastri.

Nelle altre corse in programma ieri si è distinto Giuseppe Porzio, driver che ha centrato tre vittorie: alla prima con Bellucci Grif, alla terza con Deep Breath e alla quinta con Balio Col.

Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate ieri:

Prima Corsa

1 N.4 Bellucci Grif G. Porzio jr 1.16.9

2 N.9 Bautizo

3 N.11 Beep di Girifalco

Seconda Corsa

1 N.11 Detto Fatto DL N. Cintura 1.17.5

2 N.9 Divafatale Font

3 N.5 Dulcinea

Terza Corsa

1 N.6 Deep Breath G. Porzio jr 1.16.6

2 N.7 Deborah Gio

3 N.5 Dakota De Gleris

Quarta Corsa

1 N.5 Crudelia Grif D. Di Maio 1.17.0

2 N.1 Carlo Ferm

3 N.12 Cool Di Girifalco

Quinta Corsa

1 N.6 Balio Col G.Porzio jr 1.15.8

2 N.7 Border Line Pax

3 N.9 Blue Train

Sesta Corsa (finale trofeo La Favorita)

1 N.11 Carone Trebì G. Lo Verde 1.14.3

2 N.3 Come On Boy Fior

3 N.2 Cybelle Font

Settima Corsa

1 N.9 Valjean Men A. Sessa 1.16.7

2 N.7 Splendeur Joyeuse

3 N.3 Timast