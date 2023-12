Ippica, Di Stefano su Furoregal si aggiudica il centrale: hackerate le pagine social dell'ippodromo

E' stato Francesco Di Stefano con Furoregal a trionfare nella gara clou del primo convegno di dicembre che si è svolto all'ippodromo La Favorita. Partito col numero 5, il cavallo di proprietà di Antonio Marchese ha messo in riga tutti andando a vincere di mezza lunghezza - col tempo di 1.19.0 - sul numero 11 Finland As e sul numero 1 Fayruz Mil.

Gran tempo, nonostante la pista pesante, e gran corsa pure per Egeo Breed (nella foto in basso). Il cavallo guidato da Francesco La Rosa jr infatti ha staccato tutti vincendo il sottoclou in 1.17.1. Dietro di lui Emanuelacaf ed Eden Jet.

Come molti appassionati si saranno accorti da una decina di giorni non sono più aggiornate le pagine social dell'ippodromo La Favorita (Facebook e YouTube). Questo a causa di attacco hacker che ha colpito entrambe le pagine. "Sperando che si possa riattivare la pagina precedente - spiegano dalla Sipet, la società che ha in gestione l'ippodromo - è stata creata la nuova pagina Facebook dell'Ippodromo di Palermo (link). Quella precedente, anche se visibile, non si può aggiornare a causa di un attacco hacker prontamente denunciato alla polizia postale. Purtroppo - conclude la società - nei giorni seguenti anche il canale YouTube è stato oscurato per lo stesso motivo".