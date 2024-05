Tennis, le palermitane Abbagnato e Pedone protagoniste agli Internazionali Bnl d'Italia

Gli Internazionali Bnl d'Italia del Foro Italico a Roma vedranno ben due giovani tenniste palermitane in gara tra tabellone principale e tabellone delle qualificazioni. La settimana scorsa era giunta la notizia della wild card per il main draw assegnata dal settore tecnico della Fitp alla diciannovenne palermitana del Ct Palermo Giorgia Pedone (276 al mondo). Venerdì scorso la compagna di squadra della compagine di serie A1 del club di viale del Fante, la ventenne Anastasia Abbagnato (si allena a Cattolica presso la Galimberti Tennis Academy), grazie al successo in due set nei quarti delle prequalificazioni a spese della pugliese Eleonora Alvisi si era garantita un posto nelle qualificazioni che scatteranno domani, lunedì 6 maggio.

La giocatrice classe 2003, numero 506 al mondo, nipote della famosissima ballerina Eleonora Abbagnato, avrebbe anche potuto fare di più nella sfida che la vedeva opposta sul campo Pietrangeli alla laziale Federica Di Sarra, 33 anni, numero 529 del ranking, che si è aggiudicata il confronto con lo score di 6-4 6-3 e la conseguente wild card per il tabellone principale della prova Wta 1000 degli IBI24. La seconda wild card per il main draw se l'è aggiudicata la barese Vittoria Paganetti.

Se quindi lo scorso anno era stata una la giocatrice siciliana a prendere parte al prestigioso torneo di Roma ovvero la licatese classe 1997 Dalila Spiteri (vinse le prequali e ottenne la wild card per il main draw), quest’anno saranno due le tenniste in lizza ed entrambe giovanissime.

Nel corso del torneo di pre qualificazioni concluso ieri, Abbagnato ha sconfitto nell'ordine Federica Arcidiacono, Anastasia Grymalska e Eleonora Alvisi. Nel doppio invece Abbagnato–Zantedeschi si sono imposte su Grymalska-Dell'Edera e Urgesi–Paganetti.