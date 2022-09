Sport, incontro tra il sindaco Lagalla ed alcune federazioni e società paralimpiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi mattina a Palazzo delle Aquile riunione tra alcune Federazioni Sportive Paralimpiche siciliane e società sportive palermitane hanno incontrato il sindaco Roberto Lagalla e l’ Assessore al Turismo, Sport e Politiche Giovanili Sabrina Figuccia. Incontro per discutere delle richieste per gli impianti sportivi della città di Palermo per tutti gli atleti che praticano lo sport agonistico paralimpico. Dialogo sereno, costruttivo e proficuo per tutti i partecipanti. Erano presenti all'incontro Ninni Gambino, Filippo Lobue , Giacomo Di Santo, Davide Marsalone, Giampiero Gliubizzi, Giovanni D’Aiuto, Fabio Puglisi, Gino Dioguardi, Giovanni Rotino.