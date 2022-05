VIDEO | Stadio delle Palme, Orlando inaugura i campionati di atletica per disabili: "Un inno alla vita"

E' partita la manifestazione sportiva che vedrà per due giorni in città la partecipazione di 235 atleti con disabilità intellettivo-relazionale in rappresentanza di 26 società provenienti da tutta Italia. Insieme al primo cittadino Daniele Giliberti di Viva Sano onlus e Roberta Cascio, delegato regionale Fisdir