Il Gangi si aggiudica il torneo delle Madonie 2021

Una vittoria schiacciante quella del Gangi che, allo stadio Raimondi batte con un sonoro 4-0 il Petralia Sottana in una finale tanto attesa e in un clima abbastanza caldo per le alte temperature, e con una buona presenza di pubblico sugli spalti. Dunque l’ASD Gangi è campione delle Madonie 2021, in una gara in cui le previsioni della vigilia davano favoriti i padroni di casa , seppur nelle partite secche tutto può succedere.

Una finale giocata alla grande dai biancorossi e che sin da subito hanno fatto capire che la partita volevano portarla in porto. Gli uomini del mister Salvo alla fine del primo tempo si sono portati in vantaggio già di due gol, al 13’pt con Di Nuovo e al 45’ pt con Patti. Nella ripresa si nota ancora la grande voglia del giovane capitano del Gangi e già al e 13’ realizza la doppietta, mentre al 32’ chiude Storiale. Nessun errore davanti al portiere ospite Macaluso che deve prendere la palla dalla rete per la quarta volta per un risultato pesante ma, con un Petralia che non meritava un simile “cappotto”. Il giovane Patti dunque è stato il protagonista del Torneo, chiudendo l’edizione madonita da capocannoniere (5 gol), mostrandosi un tuttofare in ogni angolo del campo.

Antonio David