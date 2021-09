Tre giovani golfisti palermitani protagonisti allo Us Kids Venice Open

Tre giovani golfisti del capoluogo, tesserati per il Golf Club Palermo, sono stati protagonisti nei giorni scorsi allo Us Kids Venice Open. John e Cloe Greco e Ludovico Profeta hanno infatti partecipato alla finale nazionale dell’importantissima manifestazione giovanile, che fa parte di un circuito mondiale, ottenendo un buonissimo piazzamento. Ancor di più lo è stato quello di John Greco, un under 14 di ottime prospettive, che grazie alla sue performance ha ricevuto un invito da parte dell’Us Kids per prendere parte ad un gara di livello mondiale in programma a metà ottobre in California.

Una vetrina certamente importante per il promettente John Greco che anche negli Usa avrà l’occasione di mettere in mostra tutto il suo golf anche se la sua partecipazione non è ancora sicura. Certamente un importante riconoscimento per tutto il movimento giovanile palermitano che, come testimoniano i numeri, è in grande crescita.