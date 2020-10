Assegnata la Heritage Plaque al Giro podistico internazionale di Castelbuono

Nell’anno in cui non si è disputato (era avvenuto solo in occasione dei due conflitti mondiali), per il Giro Podistico internazionale di Castelbuono arriva un prestigioso riconoscimento. La World Athletics l’organizzazione che si occupa dell’atletica leggera a livello mondiale (nota in precedenza come IAAF) ha insignito, la storica corsa siciliana della Heritage Plaque, assegnata ieri a sei eventi mondiali che nei decenni hanno offerto “un eccezionale contributo alla storia e allo sviluppo dell’atletica leggera e delle discipline di cross, montagna, strada, trail, ultrarunning e marcia”.

La manifestazione, prevista nella consueta data del 26 luglio, a causa della pandemia era stata dapprima rinviata al 13 settembre, per poi essere definitivamente annullata. Un premio alla storicità e alla tradizione per “A Cursa”, la cui prima edizione fu disputata nel 1912. Il Giro è stato premiato insieme alla canadese Around the Bay (fondata nel 1894), alla statunitense YMCA Turkey Trot (1896), alla 10 km ceca Bechovice-Praga (1897), alla maratona slovacca di Kosice (1924) e alla maratona giapponese di Fukuoka (1947).

Per quanto riguarda le manifestazioni “made in Italy”, l’Heritage Plaque consegnato al Giro podistico internazionale di Castelbuono, si aggiunge a quelle ricevute lo scorso anno dal cross dei Cinque Mulini e dalla rivista “Atletica” edita dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le congratulazioni al Giro Podistico di Castelbuono, sono arrivate direttamente da Sebastian Coe; per il presidente di World Athletics, il “Giro” occupa un posto di rilievo tra le gare podistiche più iconiche d’Europa (nel recente passato lo stesso riconoscimento è andato ad eventi come la Maratona di Boston e quella di Atene n.d.r.). “Aver ricevuto la targa di patrimonio mondiale dell’atletica leggera è il più grande riconoscimento che il Giro di Castelbuono abbia mai potuto vantare”. Ad affermarlo è Antonio Castiglia, presidente del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese che organizza l’evento. “Un riconoscimento importante che arriva in questo difficile periodo storico – afferma Castiglia - e che testimonia che nella vita i sacrifici e gli enormi sforzi fatti da tutti in questi decenni, alla fine vengono ripagati con grazia e riconoscenza”.

Un premio che è di ottimo auspico per l'edizione del 2021 e che il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese vuole dedicare ai castelbuonesi e a tutti coloro che negli anni si sono adoperati per la manifestazione, contribuendo alla sua crescita e valorizzazione.