Castelbuono, presentazione del Giro in piazza Castello: oggi lo start

Il primo passo ufficiale della 95esima edizione del Giro podistico internazionale di Castelbuono è stato compiuto ieri sera (domenica 25 luglio) quando, le luci di piazza Castello si sono accese sul palco allestito per la presentazione della storica kermesse, pronta a ripartire dopo un anno di stop a causa della pandemia.

Un cambio di location ,(finora la serata dedicata alla presentazione del "Giro" si era svolta in piazza Margherita) dettato dall'emergenza sanitaria e dall'esigenza di un maggiore controllo degli afflussi. All'ombra del Castello dei Ventimiglia il Giro ha svelato i suoi protagonisti, il tutto condito da un sobrio incontro, moderato dallo speaker del "Giro" Paolo Mutton e aperto dal padrone di casa, il sindaco di Castelbuono Mario Cicero.

Sul palco,il direttivo del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, con in testa il suo presidente, Antonio Castiglia, che ha elencato le iniziative sportive e sociali che il sodalizio castelbuonese ha messo in atto in questi mesi: il progetto atletica, coordinato dai ragazzi del "comitato scienze motorie di Castelbuono, progetto Sport City che ha come presidente il catanese Fabio Pagliara e l'Erasmus Plus coordinato da Dario Di Garbo. Sul palco Giacomo Leone vincitore della Maratona di New York nel 1996. Tra i collegamento in esterna, previsti, quello con Italo Cucci direttore editoriale dell'agenzia di stampa Italpress. In chiusura la presentazione del manifesto, nato da un dipinto del Maestro d'arte Pina D'Agostino e soprattutto la presentazione degli atleti che oggi daranno vita alla 95esima edizione del "Giro". Una foto di gruppo bene augurante per esorcizzare una ripartenza, seppur tra non poche difficoltà, di un "Giro" che riaccende i motori, pronto a proiettarsi verso il futuro forte del suo storico passato.

Il Giro da seguire da vivo...in TV e on line. Partenza, come da tradizione, alle ore 19 da via Roma (piazza Margherita) accanto al monumento che ricorda la manifestazione e che da qualche settimana è stato "arricchito" dalla Heritage Plaque.La RAI trasmetterà il 95° “Giro podistico Internazionale di Castelbuono in diretta su RAISPORT con collegamento a partire dalle 18.50 e fino alle 20.10, telecronista sarà Marco Tripisciano. Giro tutto da seguire anche grazie alla pagina ufficiale FB del Giro https://www.facebook.com/GiroDiCastelbuono (collegamento in questo caso a partire dalle ore 17).