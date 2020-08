Bandiere rosa in municipio, Palermo aspetta il Giro d'Italia: ecco il percorso della prima tappa

Palermo si prepara ad accogliere l'edizione 2020 del Giro d’Italia. Nella nostra città, infatti, si taglierà il traguardo della tappa inaugurale del prossimo 3 ottobre con partenza da Monreale.

A 33 giorni dalla più importante gara ciclistica nazionale, oggi il sindaco Leoluca Orlando ha dato il via all'iniziativa "balconi in rosa", con l'esposizione sul balcone principale di Palazzo delle Aquile dei gonfaloni del Giro d’Italia. Intanto sul sito ufficiale della corsa rosa sono state pubblicate tutte le notizie utili riguardanti la prima tappa.

I ciclisti, dopo la partenza da Monreale, transiteranno da corso Calatafimi, corso Vittorio Emanuele per poi imboccare via Roma, piazza don Sturzo, via Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via Libertà, piazza Vittorio Veneto e ritorno su via Libertà con arrivo poco prima di piazza Castelnuovo.

Gli uffici comunali sono al lavoro per predisporre le modifiche alla circolazione, che saranno regolate con apposita ordinanza.