VIDEO | Giro d'Italia, prima maglia rosa a Palermo: "Tenete le distanze e usate le mascherine"

Crono individuale, si parte a Monreale, l'arrivo in via Libertà. I corridori "taglieranno" il cuore del percorso arabo normanno passando dalla Cattedrale per poi affrontare la discesa veloce verso il centro. Orlando: "Abbiate pazienza, disagi alla circolazione necessari". Musumeci: "Da siciliano non posso che dire forza Nibali"