Profumo di Giro d'Italia, venerdì a Palazzo Orleans la presentazione delle tappe

Verrà presentato venerdì 2 ottobre, alle ore 15,30 nella Sala Alessi di Palazzo Orleans, “Il Giro d'Italia in Sicilia”. La corsa ciclistica prenderà il via il giorno successivo da Monreale, con una gara a cronometro che arriva a Palermo. Quattro le tappe che si correranno nell'Isola: domenica in programma la Alcamo-Agrigento; lunedì da Enna si arriverà sull'Etna a Piano Provenzana, nel Comune di Linguaglossa; ultima frazione il 6 ottobre da Catania a Villafranca Tirrena, nel Messinese. All'incontro con i giornalisti saranno presenti il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore allo Sport Manlio Messina, l'amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e il direttore della corsa Mauro Vegni.



