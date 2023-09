Due giovanissimi dal Parco delle Madonie alla Nazionale di atletica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Caltavuturo, il piccolo borgo situato ai piedi della Rocca di Sciara e noto per la Phiale aurea, reperto archeologico di inestimabile valore conservato al Museo di Himera, è diventato, ormai da alcuni anni, anche il luogo natio di campioni “in crescita” a livello nazionale, nel campo dell’atletica leggera. La storia dei fratelli Vittore e Federica Borromini, rappresenta l’inizio di un sogno che si avvera a piccoli passi con l’ardore di chi mette passione, nonostante la giovane età. Classe 2006-2007, sono due giovani atleti siciliani di Caltavuturo che si stanno imponendo nel panorama azzurro nel campo della corsa campestre e primeggiano a livello nazionale, con eccellenti risultati.

La loro storia sportiva nasce grazie alla partecipazione ai campionati provinciali studenteschi. Allenati dall’ insegnante Calogero Sabatino e subito notati dall’allenatore Giuseppe Giambrone per le loro qualità tecniche vengono affidati a Saro Cirrito, per essere poi, accolti nel Tuscany Camp Villa a San Rocco a Pilli, località in provincia di Siena, dove si allenano e studiano. Luogo ideale per gli allenamenti di giovani talenti dell’atletica leggera, il Camp si avvale di uno staff professionistico di alto livello che li segue in ogni spostamento.

I due fratelli atleti di Caltavuturo, pur primeggiando nelle gare di mezzofondo (1500 – 3000 - 5000 m.) dove raggiungono traguardi eccellenti, si allenano anche nella corsa in montagna. La loro prospettiva futura, è quella di competere in gare più lunghe, come la maratona. Federica, quest’anno, lo scorso 10 settembre a Pescara, è diventata campionessa italiana di corsa su strada (6 km con un tempo di 21’11’’) Vittore Simone, sempre in questo anno, si è invece, classificato 1° ai campionati italiani di corsa campestre, ai campionati italiani di corsa in montagna ed ha ricevuto le convocazioni per i mondiali e la nazionale U20 ai campionati europei di Gerusalemme (3000 m.).

Accolti dal commissario straordinario dell’Ente parco Salvatore Caltagirone, nella sede del parco a Petralia Sottana, hanno manifestato tutto il loro interesse ed amore per questa disciplina sportiva, sana e competitiva. “I nostri traguardi futuri - hanno detto - con tutta l’enfasi che nasce dal cuore sono basati su un impegno continuo e costante sia nello sport che nello studio". Il loro professore, Sabatino, è consapevole del fatto che il loro esempio a Caltavuturo, abbia suscitato l’attenzione e la voglia di correre in molti altri giovani che, attualmente, sotto la guida del duo Cirrito e Giambrone, raggiungono ottimi risultati a livello regionale. "E per noi - dice il commissario - avere due campioni in erba che rappresentano, anche a livello nazionale il Parco delle Madonie non può che essere motivo di vanto e di orgoglio. Da sempre, lo sport, è in grado di trasmettere ed esaltare grandi valori: la disciplina, l'amicizia, la tolleranza, il rispetto, il benessere fisico e l'equilibrio della mente. Questi due ragazzi promuovono il loro territorio e lo sport ne esalta le peculiarità turistico-sociali, identificando caratteristiche specifiche che appartengono ad un determinato contesto".