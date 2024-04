Ginnastica ritmica, spettacolo in pedana: ecco chi sono le vincitrici del trofeo Endas Sicilia

La ginnastica ritmica palermitana in grande spolvero. Una giornata da incorniciare per una disciplina in continua crescita quella che si è svolta domenica 28 aprile al PalaCanino di Altofonte. Quaranta le atlete, dai 4 anni in su, che hanno preso parte al “Trofeo ginnastica ritmica 2024”, organizzato da Endas Sicilia. Tre le società partecipanti: Conca d’Oro Ssd Arl, Asd Multisport Atletico Scelsa e Asd Solo Danza.

“Le ginnaste hanno dato spettacolo e fatto emozionare tutti i presenti. Questo è solo l’inizio di un percorso che abbiamo voluto fortemente con la nostra responsabile di settore Chiara Tantillo, il nostro auspicio è di avere sempre più società e atlete che si dedicano a questa disciplina spettacolare. Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie che numerose sono venute a sostenere le loro bimbe, ho visto le tribune piene di sorrisi e applausi, questo ci dà grande soddisfazione e carica nella prosecuzione del nostro cammino”, dichiara Michele Campora, vicepresidente di Endas Sicilia.

I risultati

A1/A2 B

Palla – Delia Prestigiacomo

Corpo Libero – Benedetta Rizzo

Cerchio – Laura Polizzi

A3/A4 B

Cerchio – Gaia Orlando

Fune – Carlotta Bellarmino

Corpo Libero – Giulia Castellese

A3 A

Cerchio – Giulia Castellese

Fune – Giorgia Gambino

A3 I

Cerchio – Emma Marchi

Palla – Aurora Bonaccorso

J1 A

Palla – Delia Di Pasquale

Cerchio – Delia Di Pasquale

J1 I

Cerchio – Carlotta Costa

J2 A

Cerchio – Alice Curcio

Fune – Alice Curcio

Palla – Paola Pitti.