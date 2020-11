Quagliata, l'esordio che non ti aspetti: 20 minuti in campo alla Johan Cruijff Arena

Da Palermo all'Olanda, prima della pandemia, poi l'esordio con la maglia dell'Heracles nel bel mezzo della seconda ondata. Il 2020 sorride (almeno a lui) a Giacomo Quagliata. Perché se per molte persone quest'anno sarà ricordato come uno dei più difficili a causa della pandemia, per il terzino palermitano invece potrebbe anche essere il tanto atteso trampolino di lancio.

Minuto 70, l’Heracles (13esimo in classifica) è sotto di quattro gol alla Johan Cruijff Arena contro la corazzata Ajax. Poi la svolta, l impensabile: un cenno che può cambiarti la vita. E il cenno in questione è quello del tecnico dell’Heracles, Frank Wormuth che, girandosi verso i suoi calciatori a bordo campo, guarda negli occhi proprio Giacomo Quagliata. “E' il tuo turno, entri in campo”. E chissà cosa avrà pensato il difensore (21 anni il prossimo febbraio) in quell’attimo. Forse ai suoi primi calci dati a un pallone a Palermo, nei campi del Calcio Sicilia, o probabilmente alla sua ultima avventura in Italia alla Pro Vercelli, o magari al passaggio di Czyborra all’Atalanta, trasferimento che di fatto ha aperto a Quagliata le porte del calcio olandese. Venti, emozionanti minuti, dove Quagliata non si sarà regalato il classico finale da film con il gol all’esordio, ma l'occasione di mettere un punto sul suo lungo periodo di "studio" e apprendimento del calcio olandese.

Il modo in cui Quagliata è arrivato in Olanda è a dir poco curioso. Il club olandese infatti si era recato in Italia a gennaio per visionare un calciatore della Juventus Under23, ma il caso ha voluto che la partita della formazione bianconera fosse annullata, così hanno chiesto in giro: che partita si gioca qui vicino? La risposta è stata: Novara-Pro Vercelli. Così l’idea di andare a vedere le due formazioni. Sono bastati meno di novanta minuti al calciatore palermitano per stregare i dirigenti. A distanza di 10 mesi l'esordio in Olanda.