Supercoppa Parco delle Madonie, il Geraci vince 4-0 e si aggiudica il torneo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Battendo in finale il Città di Castellana per 4-0, il Geraci, squadra neo promossa in Eccellenza, ha vinto la prima edizione della Supercoppa Parco delle Madonie, dedicata alla memoria di Pietro Paolo Brucato. Al quadrangolare, che si è disputato sul campo comunale di Petralia Sottana, hanno partecipato la Supergiovane Castelbuono, Lascari Cefalù e il Castellana che, contro ogni pronostico, ha disputato la partita per la vittoria finale. Al termine della kermesse sportiva, si è svolta la premiazione alla presenza del commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Totò Caltagirone, instancabile promotore dell’evento sportivo, il presidente della Lnd Sandro Morgana, il presidente del Cip Stefano Saitta, il consigliere Lillo Andolina, Il sindaco Pietro Polito e gli amministratori locali di Petralia Sottana che in collaborazione con la locale società calcistica hanno curato la parte organizzativa. Presenti anche il figlio e la sorella di Pietro Paolo Brucato.

In serata la festa è continuata nella piazza di Geraci Siculo dove è stata presentata alla comunità e ai tifosi la squadra, in vista del prossimo campionato oramai alle porte. Ma, questa volta, con una ospite d'eccezione, la Supercoppa-Parco delle Madonie conquistata nel pomeriggio. Oltre al tutto lo staff dirigenziale sul palco, il patron dell'Ac Geraci, Francesco Giaconia, il sindaco Luigi Iuppa e il presidente del consiglio Giuseppe Puleo. "L'ente Parco - dice il commissario straordinario Salvatore Caltagirone - ha voluto fortemente questo momento di aggregazione sportiva e di forte appartenenza ad un territorio splendido come il Parco delle Madonie. Oggi hanno vinto le tutte le Madonie scrivendo una bella pagina di storia. Il mio ringraziamento va ai sindaci dei Comuni che hanno partecipato all'evento sportivo e alle loro comunità. Tutti insieme abbiamo lanciato un chiaro messaggio di appartenenza e di promozione del territorio. attraverso lo sport, così come avrebbe voluto Pietro Paolo Brucato cui la Supercoppa è stata intitolata".