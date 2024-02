Gbt MedTrade Volley Palermo, niente da fare a Catania: sconfitta per 3-1

Il rimpianto più grande è quello di non aver avuto per tutta la gara lo stesso approccio del secondo set, quando la GBT MedTrade Volley Palermo ha mostrato le sue migliori qualità tecniche e tattiche contro un avversario, la VolleyValley Funivia dell’Etna, certamente più strutturato ed esperto, ma decisamente alla portata delle ragazze di Coach Linda Troiano. Non arrivano punti, invece, e la classifica fortunatamente non subisce scossoni eclatanti anche in base ai risultati delle altre squadre in lotta per la salvezza. Anzi, la sconfitta della Races Finance San Lucido a Palermo contro Com.Fer ha mantenuto di fatto inalterato l’equilibrio a metà della griglia.

Una magra consolazione per la GBT MedTrade che deve pensare a se stessa prima di guardare i risultati degli altri campi, proprio per continuare ad alimentare quanto di buono fatto sin qui. All’assenza di Marta Li Muli, operata in settimana al legamento crociato, si è aggiunta anche quella della centrale e capitano Martina Pirrone, per impegni lavorativi, sostituita da Roberta Cracolici.

Coach Linda Troiano analizza la sconfitta: “Le assenze non saranno mai un motivo di analisi di una sconfitta, per il tipo di mentalità che ho sviluppato negli anni. Abbiamo le energie e le risorse necessarie per affrontare il campionato a cui siamo chiamati. Abbiamo avuto un approccio alla partita eccessivamente timoroso, poi, siamo entrate in partita ma senza riuscire a dare seguito alla prestazione del secondo set. Abbiamo sofferto oltremodo in ricezione e non abbiamo trovato le contromisure in attacco, dove dobbiamo lavorare meglio sulla distribuzione nei momenti cruciali. Torniamo in palestra consapevoli che possiamo giocarcela contro chiunque, a patto di essere concentrate sin dal primo punto”.

La Gbt MedTrade Volley Palermo tornerà a giocare in casa, domenica prossima, alle ore 17:30, contro il Catania Volley che occupa l’ultimo posto della classifica.

VOLLEYVALLEY FUNIVIA DELL’ETNA - GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO 3-1

(25-13, 18-25, 25-20, 25-19)

VOLLEYVALLEY FUNIVIA DELL’ETNA: Fichera 1, Isgrà 11, Riferi 11, Vitanza 12, Coco 18, Carpinato S. (K) 15, De Luca (L); Giorgianni, Privitera 1. Non entrate: Richiusa, Carpinato C., Tomasello, Zummo, La Delfa (L). Allenatore: Maccarone.

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Smeraldo 1, Azzolina 14, Cracolici 4, Angelova 11, Compagno 7, Evola 11, Lo Dico (L); Leone, Mancuso, Giannella, Di Maria, Amenta (L). Non entrata: Crapitti. Allenatore: Troiano.

ARBITRI: Emma - Fioria.