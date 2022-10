Gazzetta Days, i numeri: oltre 50 mila presenze alla "Palermo Sport Tourism Arena"

Dal Tempio di Segesta al Foro Italico di Palermo senza dimenticare il pubblico digitale. I "SeeSicily Gazzetta Sports Days" sono stati un grande successo testimoniato dalle oltre 50 mila presenze alla "Palermo Sport Tourism Arena", organizzata da Rcs Sports & Events in partnership con la Regione Siciliana, con il Patrocinio del Comune di Palermo e con la collaborazione di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e Sport e Salute.

La quattro giorni dedicata allo sport si è aperta il 20 ottobre con i "SeeSicily Gazzetta Sports Awards", andati in scena nella spettacolare cornice del Tempio di Segesta. Tra i campioni dello sport sono stati premiati Marcell Jacobs (Uomo dell'anno), Benedetta Pilato (Donna dell'anno), Ferdinando De Giorgi (Allenatore dell'anno), AC Milan (Squadra dell'anno), Gregorio Paltrinieri (Performance sportiva dell'anno), Yeman Crippa (Rivelazione dell'anno) e Xenia Palazzo (Atleta Paralimpico dell'anno). Giacomo Agostini, Zvonimir Boban e Bebe Vio si sono aggiudicati i Premi Legend mentre Vincenzo Nibali ha ricevuto il Premio Legend SeeSicily. Il Gran Galà di Premiazione è stato presentato dalla conduttrice Geppi Cucciari e sarà trasmesso su La7 e gazzetta.it il 31 ottobre. I Gazzetta Sports Awards SeeSicily sono realizzati grazie al programma “See Sicily” della Regione Siciliana e a Unipolsai che anche quest’anno si conferma Official Partner dell’iniziativa. Damiani firma e realizza in esclusiva fin dalla prima edizione l’anello con cui vengono premiati i vincitori. L’official luxury hotel che ha ospitato gli atleti premiati è il Grand Hotel Des Palmes di Palermo.

I numeri Palermo Sport Tourism Arena

1.200 Bambini nella giornata inaugurale di venerdì 21 ottobre per un totale di 16 scuole rappresentate

20 Associazioni sportive e federazioni del territorio che hanno organizzato le discipline presenti al Foro Italico in collaborazione con Sport e Salute

12.000 Numero totale dei praticanti degli sport nella tre giorni

38.000 Accompagnatori, sportivi e appassionati accorsi al Foro Italico

1.000 Gli iscritti alla "Palermo in Rosa", una corsa di 5 km a passo libero, non competitiva, caratterizzata da uno sfondo sociale legato alle donne, i cui partecipanti hanno colorato di rosa le strade della città.

Sul palco dei SeeSicily Gazzetta Sports Days - organizzati da La Gazzetta dello Sport - gli interventi nei tre giorni hanno coinvolto ospiti come Giacomo Agostini, la Bebe Vio Academy e gli atleti di Art4Sports, Ferdinando De Giorgi, Vincenzo Nibali, il Palermo Calcio, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Elisa Di Francisca, Rossella Fiamingo e Jury Chechi. Spazio anche per talk show e workshop come "Lo sport abbatte le barriere", in collaborazione con Sport e Salute, "Port3", a cura di Pasquale Gravina, "Cerchio Azzurro", con Giuseppe Dossena, Pasquale Gravina e, in collegamento da Milano, Paolo Maldini e "Osservatorio Sport e Turismo" con Paolo Bellino, Fabrizio Franco de Belvis, Elena Ramalli, Carmelo Carbotti e Magda Antonioli.

Il presidente di Rcs Sport MediaGroup, Urbano Cairo, ha detto: “Ringrazio il presidente Schifani e il sindaco Lagalla per l’accoglienza ricevuta in Sicilia e a Palermo. Siamo felici di questi 4 giorni: della meravigliosa serata a Segesta con i Gazzetta Sports Awards SeeSicily e delle tantissime presenze a Palermo durante i Gazzetta Sports Days SeeSicily e la Palermo Sports Tourism Arena. Siamo inoltre entusiasti dell’audience raggiunta su gazzetta.it e sui social Gazzetta durante i Gazzetta Sports Days SeeSicily. Continueremo come sempre a parlare di sport raccontandolo attraverso la Gazzetta e gli eventi organizzati da RCS Sport &Events”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: "I numeri della Palermo Sport Tourism Arena e dei Gazzetta Sports Days al Foro Italico di Palermo sono la testimonianza di un'iniziativa di straordinario successo che ha coinvolto in soli tre giorni decine di migliaia di cittadini, la gran parte dei quali giovani che sono stati i veri protagonisti. E’ stato un evento di grande livello e il contatto tra i nostri ragazzi e i grandi campioni non può che essere da stimolo ad andare sempre avanti con entusiasmo, perché nei campioni è possibile trovare riferimenti e modelli sani da emulare."