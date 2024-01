Per la prima volta una gara di enduro approda a San Giuseppe Jato

Per la prima volta una gara di enduro approda domani a San Giuseppe Jato. Dopo l’esordio positivo dell’EnduroExtreme, questo fine settimana sarà la volta dell’amata 100% Enduro. Tra i principali fautori di questo evento c’è Entoni Mustacchia e il suo motoclub Enduro dello Jato.

Una manifestazione, targata Acsi, associazione centri sportivi italiani, fortemente voluta dagli jatini, che vorrebbero far diventare questo un appuntamento fisso e non un evento sporadico. Una tappa, quella di domani, che sarà valida anche per il campionato di enduro sprint regionale. Il sindaco Giuseppe Siviglia si dice “onorato di ospitare a San Giuseppe Jato questa manifestazione. Il collante tra l’amministrazione e l’organizzazione è stato Massimo Villanova, appassionato di sport”.

La gara si svilupperà attraverso due prove speciali, due cross test, ciascuno da ripetere cinque volte, per un totale di dieci giri. Una prova è lunga circa 3-4 chilometri ed è piena di saliscendi; la seconda di 1,5 chilometri è maggiormente tecnica, con un numero superiore di curve e quindi più faticosa. Per un giro completo ci vorranno all’incirca 10 minuti, per un totale di 8 chilometri.