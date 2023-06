Al Palazzetto dello sport di Bagheria fine settimana con gare di ballo latino-americano e danza sportiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno oltre 300 gli atleti che nel prossimo fine settimana si sfideranno a Bagheria in due distinti concorsi di ballo in programma al Palazzetto dello sport “Dalla Chiesa-Setti Carraro” di via Sant’Ignazio di Lojola 4. Si comincia domani sabato 10 giugno con la terza tappa del campionato interregionale denominato “World Salsa competition”.

Domenica 11 sarà invece la volta del concorso di danza sportiva per tutte le discipline “Trofeo Open Palermo” denominato “Let’s Dance”. I due appuntamenti sono organizzati dalla Asd World Latin in collaborazione con il Centro nazionale sportivo Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.