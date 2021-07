E' il bagherese Gabriele Pandolfo l’insegnante di taekwondo più giovane d’Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei giorni 2-3 e 4 luglio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia, la Federazione Italiana Taekwondo (FITA) ha organizzato un corso di formazione per insegnanti tecnici. Attività che era stata sospesa da più di un anno per l’emergenza covid. Tra gli aspiranti c’è anche il bagherese Gabriele Pandolfo (a dx in foto) cintura nera 2° DAN che in via del tutto eccezionale (ha appena 17 anni) è stato ammesso al corso, lo ha superato brillantemente, ha ricevuto la qualifica di allenatore ed ha stabilito il record di “Insegnante tecnico più giovane d’Italia”. Compagno di viaggio, di corso e della stessa società (ASD Gymnasium Club Taekwondo dei fratelli Lo Dolce), Michelangelo Sampognaro (a sx in foto), campione del mondo, europeo ed italiano di freestyle e poomsae. Michelangelo è anche una star dei social , seguitissimo su Instagram e TikTok dove vanta record di followers: "Quando scoprono il nostro sport grazie ai miei video sono felice".

Al centro olimpico, Gabriele e Michelangelo, hanno anche incontrato i 3 atleti della nazionale italiana che parteciperanno ai giochi olimpici di Tokio. Tra questi il loro ex compagno, il casteldaccese Antonino Bossolo, al quale facciamo un grosso in bocca al lupo. " Il traguardo di oggi è solo l’inizio di una nuova sfida. " le parole di Gabriele " Le prossime sfide saranno la formazione per insegnare il taekwondo ai ragazzi con disabilità, ma sarò impegnato anche nelle competizioni sportive alle quali non riesco a rinunciare. Ringrazio i miei Maestri Antonino e Giovanni Lo Dolce della ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO, per avermi sostenuto e motivato, durante e dopo un periodo buio nel quale ho più volte pensato di mollare, ma soprattutto, dopo un brutto infortunio."