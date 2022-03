Calcio a 5, il Città di Palermo vince ed agguanta il secondo posto in serie B

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' arrivata un'altra vittoria importante per il Città di Palermo nel campionato di serie B di calcio a 5. I rosanero si impongono al Palaoreto con il risultato di 3-0 sul Mascalucia nella diciassettesima giornata del torneo ed agguantano il secondo posto in classifica.

Dopo il successo di settimana scorsa sul campo della Siac Messina, la formazione palermitana si è ripetuta nella gara giocata sabato pomeriggio. Una prestazione da incorniciare per la formazione allenata da mister Marco Cappello, che può ritenersi soddisfatta dopo aver controllato la gara sin dal primo minuto di gioco. Le reti sono arrivate tutte nel primo tempo e portano le firme di Giovanni Montevago, Marco Torcivia e Vincenzo Restivo.

Per gli ospiti, che continuano a faticare lontano dalle mura amiche, le occasioni capitate sui piedi di D'Arrigo e Cosano tra la fine del primo tempo e la prima metà della ripresa svaniscono in un nulla di fatto, ed il tentativo di riaprire la gara non trova seguito nei fatti. Il tecnico Marco Cappello può festeggiare il secondo successo consecutivo per la sua squadra, con la nota di merito di non aver subito goal negli ultimi due turni di campionato.

I rosanero, dunque, si confermano ancora in corsa per i traguardi ambiziosi fissati dalla società, e la prossima partita in casa dell'Ecosistem Lamezia Soccer potrebbe rappresentare un ulteriore prova di maturità. Proprio i calabresi si sono fermati in questo turno di campionato, perdendo sul campo dell'Agriplus Acireale e lasciando di fatto il secondo posto in classifica ai rosanero. Quello dello Sparti di Lamezia sarà il primo atto di una doppia sfida che durerà due settimane: infatti Ecosistem Lamezia Soccer e Città di Palermo si affronteranno anche sabato 19 marzo, quando nella gara in programma al Palaoreto sarà in palio la qualificazione alle final eight della Coppa Italia di serie B.