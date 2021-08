Il palermitano Francesco La Versa ai Giochi paralimpici di Tokyo: guiderà la Nazionale lanci

Dopo quasi venti anni di carriera agonistica nell'atletica leggera, a luglio l'ufficializzazione della convocazione del 34enne in qualità di tecnico. L'assessore Petralia: "Un grande orgoglio per tutta la città e per tutto il movimento sportivo"