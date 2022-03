Gli ex dirigenti rosanero Foschi e Perinetti alla decima edizione della Palermo Football Conference: c'è pure Moggi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Calcio e solidarietà, binomio targato Conference403. L’associazione organizza per il 23 marzo 2022 la decima edizione della Palermo Football Conference. Appuntamento al Torre Ulisse Club di Villagrazia di Carini con gli agenti Accardi, Vigorelli, Pasqualin, Cecere e Joao Santos, i dirigenti Rino Foschi, Stefano Marchetti, Leandro Rinaudo, Fabio Lupo, Mauro Meluso, Giorgio Perinetti e tanti altri addetti ai lavori. All'evento prenderà parte anche l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi.

L’evento è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e il ricavato previa iscrizione su www.eventicalcio.it sarà in parte devoluto in beneficenza. A margine del meeting Claudio Vigorelli ritirerà il premio “Una vita per il calcio” a cura di Infinity Global Sports.