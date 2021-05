Fijlkam Sicilia: al Saracen Hotel di Isola delle Femmine Li Vigni riconfermato presidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Presso il “Saracen Sands Hotel” si è svolta a Isola delle Femmine l’Assemblea regionale ordinaria elettiva della Fijlkam Sicilia (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Salvatore Li Vigni è stato riconfermato presidente. Riconferma a vicepresidenti, rispettivamente dei settori Judo e Karate, anche per Corrado Bongiorno e Giovanni Mallia. Dopo 9 anni Franco Sorbello torna a rivestire la carica di vicepresidente del settore Lotta. Sorbello prende il posto di Vincenzo Scuderi, che ha ritirato la propria candidatura un attimo prima della votazione finale.

Parecchie le assenze ai lavori dell’Assemblea, coordinati da Onofrio Giannone, per il contemporaneo svolgimento dei Campionati Italiani Under 21 di Karate a Ostia Lido. Questi i candidati alle cariche regionali: alla presidenza Salvatore Li Vigni, alla vicepresidenza, Corrado Bongiorno (Judo), Aldo Bova e Franco Sorbello (Lotta), Giovanni Mallia (Karate). Qui di seguito i voti ottenuti da ciascun candidato: per la presidenza Salvatore Li Vigni – 261 voti – 25 schede bianche – 3 nulle; per la vicepresidenza Corrado Bongiorno – 82 voti – 13 schede nulle; Franco Sorbello - 88 voti e Aldo Bova – 28 voti; Giovanni Mallia – 78 voti. Sono stati così eletti, per il quadriennio 2021-2024, alla presidenza del Comitato Regionale Fijlkam Sicilia, Salvatore Li Vigni; vicepresidenti: Corrado Bongiorno (Judo), Franco Sorbello (Lotta) e Giovanni Mallia (Karate). Alla votazione, presieduta dal componente della Giunta del Coni Sicilia, Fabio Gioia, hanno partecipato, con 289 voti su 366, i rappresentanti di 68 associazioni sportive siciliane di Judo, Lotta e Karate aventi diritto.

Michelangelo Milazzo (tessera Ordine nazionale dei giornalisti n.062777)