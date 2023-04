Feralpisalò in B, la festa promozione ricordando Palermo: "Capaci di..."

A maggio scorso, arrivando a Palermo per la sfida contro i rosanero valida per la semifinale playoff di Serie C, si fecero apprezzare dal pubblico di casa e non solo per una maglia celebrativa, omaggio a Falcone, di cui proprio in quei giorni cadeva il trentesimo anniversario dell'uccisione, e a Borsellino. Da quel momento, la Feralpisalò non ha mai smesso di utilizzare l'hashtag #CapaciDi, chiaro riferimento alla strage del 23 maggio 1992, ma in accezione positiva. E anche in questi giorni storici per la società lombarda, che ha conquistato per la prima volta nella storia la promozione in Serie B, lo slogan è tornato alla ribalta.

"Siamo stati #CapaciDi scrivere la storia", hanno scritto i social media manager dei Leoni del Garda sulle varie pagine ufficiali del club, dopo la partita vinta per 1-0 contro la Triestina che ha sancito il salto tra i cadetti della squadra allenata da Stefano Vecchi. Un trionfo che tra l'altro si riallaccia anche alla storia del Palermo, che proprio contro gli alabardati nel 2004 festeggiò la storica promozione in Serie A dopo 31 anni.

La promozione della Feralpisalò è stata accolta con simpatia anche dai tifosi rosanero. Sono numerosissimi i fan del club di viale del Fante che hanno manifestato apprezzamento per la cavalcata trionfale dei verdeblù sui social. E anche la società del presidente Dario Mirri ha pubblicato un tweet in cui si congratula con i Leoni del Garda con una foto scattata prima del match giocato la scorsa stagione al Barbera, in cui si vede la maglia celebrativa della Feralpisalò dedicata a Falcone e a Borsellino.