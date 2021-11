Nuova avventura per l'ex rosanero Balzaretti: sarà il nuovo direttore sportivo del Vicenza

Nuova avventura calcistica per l'ex rosanero Federico Balzaretti, che diventa il nuovo direttore sportivo del Vicenza. Ieri sera l'annuncio della società veneta. "La società Lr Vicenza - si legge in una nota - comunica che Federico Balzaretti ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso nel ruolo di direttore sportivo, a partire dalla data odierna".

Balzaretti, 40 anni a dicembre e sposato con la ballerina palermitana Eleonora Abbagnato, nella carriera da giocatore oltre che del Palermo ha vestito le maglie di Roma, Fiorentina, Juventus, Torino, Siena e Varese registrando 221 presenze in Serie A, 130 in Serie B, 44 in Serie C e 16 in Nazionale, conquistando il secondo posto agli Europei 2012 quando l'Italia fu sconfitta in finale dalla Spagna. Dal 2015 al 2019 ha ricoperto un ruolo dirigenziale nell'area sportiva della Roma, come responsabile dei giocatori in prestito, e nella stagione 2017/2018 come vice direttore sportivo, operando nel mercato italiano ed internazionale a fianco del ds Monchi.

Dopo l’esperienza da opinionista di Dazn dunque l'ex terzino è tempo di tornare sul campo. "A Federico Balzaretti - si legge sui social della società - il benvenuto nella famiglia biancorossa e i migliori auguri per questa nuova avventura".