Dalle notti magiche del '90 agli Europei del 2032, Palermo ci crede: dalla giunta Lagalla arriva l'ok

L'ultima volta fu nel 1990 e a Palermo arrivarono le nazionali di Olanda, Egitto ed Eire. Erano i "nostri" mondiali, quelli delle notti magiche. Poi il nulla. Adesso l'Italia torna a sognare l'organizzazione di un grande evento calcistico per nazionali. Milano si è infatti ufficialmente candidata tra le città che potrebbero ospitare gli Europei di calcio 2032 dopo che la Figc ha manifestato l'intenzione di portare la kermesse in Italia. E tra le realtà che rientrano nel progetto c'è anche Palermo con lo stadio Barbera.

E dal capoluogo siciliano arrivano segnali positivi. Ieri si è riunita la giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla e ha accolto all’unanimità la proposta della Figc di ospitare allo stadio Renzo Barbera alcune della gare dei Campionati Europei del 2032.

"Per questo motivo - si legge sul sito di Italpress - l’Amministrazione comunale ha nominato il segretario generale Raimondo Liotta come referente per rappresentare l’ente nelle prossime tappe legate all’organizzazione dell’evento. Liotta potrà inoltre costituire gruppi di lavoro, tavoli tecnici e quant’altro ritenuto necessario. Dal punto di vista degli impegni economici legati all’organizzazione dei campionati europei, al momento non sono previsti oneri in capo al Comune, ed eventuali impegni economici saranno assunti con successivi separati provvedimenti".

Sono in tutto dieci le città italiane candidate a ospitare l'eventuale Europeo: oltre Palermo e Milano, ci sono Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino. Sono le stesse città di Italia 90: in quell'occasione le sedi furono ben dodici, perché c'erano anche Udine e Verona.

Le gare si svolgeranno tra giugno e luglio 2032 - a 42 anni di distanza dai mondiali italiani - e vedranno la partecipazione di 24 nazionali europee. Entro il 17 ottobre 2022 sarà inviato un dossier preliminare riguardante aspetti operativi, infrastrutturali ed economici. Se accolto, entro il 13 marzo 2023 dovrà essere presentato il dossier finale con focus su aspetti legali ed eventuali approfondimenti. La procedura sarà coordinata da Figc. L’assegnazione definitiva di Uefa Euro 2032 è attesa per settembre 2023.

La Uefa finora ha ricevuto tre dichiarazioni di interesse a ospitare il torneo (una poi ritenuta non idonea). Oltre all'Italia c'è stata la proposta della Turchia. La Federcalcio turca ha dichiarato il proprio interesse ad ospitare Euro 2028 o Euro 2032. Anche la Russia ha annunciato la sua candidatura il 23 marzo, nonostante gli attuali divieti da parte della Uefa alla partecipazione dei club russi e della nazionale russa a causa dell'invasione dell'Ucraina. Per questo motivo lo scorso 2 maggio, la Uefa ha dichiarato non ammissibili le proposte avanzate per il 2028 e il 2032.