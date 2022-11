Palermo può sognare l'Europeo 2032, pronto il dossier: "Grande spinta per le infrastrutture"

Notevoli passi in avanti verso l'Europeo 2032 in Italia che riporterebbe una grande manifestazione per nazionali a Palermo a distanza di 32 anni dal mondiale del 1990. Il Governo ha infatti avallato la candidatura firmando una lettera di sostegno indirizzata all'Uefa. Lo riporta l'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport. "Soddisfatta la Figc che sta preparando il dossier da preparare mercoledì 16 - si legge nella rosea -. Adesso sono attese le lettere di impegno degli stakeholders e dei vari consigli comunali. Il dossier va completato entro marzo, l'assegnazione è prevista nel comitato esecutivo dell'Uefa nel 2023. In corsa con l'Italia c'è la Turchia.

Ta le realtà che rientrano nel progetto c'è anche Palermo con lo stadio Barbera. E dal capoluogo siciliano nelle scorse settimane sono arrivati segnali positivi. La giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha infatti accolto all’unanimità la proposta della Figc di ospitare allo stadio Renzo Barbera alcune della gare degli Europei del 2032. E l’Amministrazione ha nominato il segretario generale Raimondo Liotta come referente per rappresentare l’ente nelle prossime tappe legate all’organizzazione dell’evento.

Sono in tutto dieci le città italiane candidate che potrebbero ospitare l'eventuale Europeo: oltre Palermo e Milano, ci sono Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino. Ma l'Italia ha aggiunto in extremis anche Verona. Le gare si svolgeranno tra giugno e luglio 2032 - a 42 anni di distanza dai mondiali italiani - e vedranno la partecipazione di 24 nazionali europee.

Intervenuto allo "Sport Industry Talk" il presidente della Figc Gabriele Gravina ha detto: "Ospitare l'Europeo darebbe una spinta clamorosa per sviluppare le infrastrutture".