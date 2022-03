Esordio casalingo per la Rugby Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Archiviata la prima giornata che ha visto il XV neroarancio palermitano perdere a Salerno contro l’Arechi rugby con il punteggio di 24 a 11 la testa dei ragazzi del coach Gioacchino La Torre è rivolta all’impegno di Domenica13 Marzo contro il Bros’ rugby Lecce, con inizio alle 0re 15.00, per la seconda giornata, che vedrà il loro esordio casalingo nell’impianto della Fincantieri di Via Giordano Calcedonio. L’ingresso presso l’impianto sarà gratuito, rispettando tutte le vigenti norme anticovid previste per le gare in impianti all’aperto. Gli avversari della Rugby Palermo nella prima giornata si sono imposti per 26 a 25, in una gara combattutissima, sul Benevento, mentre nel terzo incontro del girone le Tigri Rugby Bari hanno agevolmente superato il Rugby Napoli Afragola con il punteggio di 45 a 0.