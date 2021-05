Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Annullata per la seconda volta la doppia traversata del Golfo di Mondello: la prima volta per le condizioni meteo avverse, oggi invece per l ‘ordinanza del sindaco.

Agli atleti agonisti master, spinti dal desiderio di sciogliere in mare le tensioni di un periodo difficile, hanno comunque fatto un allenamento in solitaria, perché l’acqua per loro è il loro cielo.

Gallery