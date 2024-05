Csi, nel Trofeo della Solidarietà sconfitte le formazioni della Mediatrice Calcio a 5

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le formazioni della Mediatrice Calcio a 5 sconfitte nel Trofeo della Solidarietà.

Under 12 Girone A

Mediatrice C5 Ctg 2013/14 che dopo il brillante esordio sul campo dell’Atletico S. Luca non è riuscita più a ripetersi. Per gli azzurrini di coach Gaspare Maiorana, contro avversari di eta’ piu’ grande di due anni, ne è venuta fuori una sconfitta interna nel turno di sabato scorso in casa contro il S. Antonio Da Padova e giovedi’ nell’anticipo contro il Mater Ecclesiae in trasferta complice un campo difficile in quanto di dimensioni molto piccole dove i nostri calcettisti hanno trovato parecchie difficoltà.

Under 12 Girone B

Doppio impegno per il roster Ctg 2013 di coach Samuele D’Arrigo (dopo l’esordio vincente contro il Maria SS Grazie in trasferta), ad inizio settimana ha disputato il recupero della terza giornata con una sconfitta sul campo dell’ Asd Con Paolo ai Leoni. Sabato pomeriggio infine ha disputato la gara valida per la quinta giornata al Mediatrice Stadium uscendo sconfitta di misura 3-2 contro il Maria SS Grazie, di Cambuca e Raffaele Caputo i gol per gli azzurrini di Villatasca.

Ragazzi Girone A

La formazione di coach Fabio Errera, imbottita di atleti Under 12, che alla quinta giornata si ritrova con cinque punti in Classifica. Nelle quattro gare disputate ha collezionato ben due vittorie e due sconfitte. Con un roster di calcettisti sotto eta’ i nostri azzurrini hanno superato in casa l’Oratorio SS Cosma e Damiano ai rigori e il S. Gabriele Arcangelo, perdendo altresi’ in trasferta di misura contro Mater Ecclesiae e nella gara non disputata contro S. Antonio Da Padova.

Ragazzi Girone B

Gli azzurrini di coach Luca Vivirito, con la formazione sperimentale Under 12, dopo l’esordio rinviato e il turno di riposo alla seconda giornata, sono scesi in campo nel terzo turno di campionato perdendo contro il quotato Asd Il Giaguaro in trasferta. Sabato scorso è arrivata una altra sconfitta interna al Mediatrice Stadium contro il Maria SS Grazie. Nella quinta giornata alle Terrazze di Bagheria, sconfitta 4-3 contro il San Domenico, in rete per il nostro roster con Antonio Scaglione, Luca Lauricella e Vincenzo Leone.