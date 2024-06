Csi calcio a 5, al via i play off del Trofeo della Solidarietà: due le formazioni della mediatrice qualificate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Mediatrice C5 dopo aver concluso la fare regolare con due formazioni qualificate al turno successivo rispetto alle quattro di partenza. Eliminate la Mediatrice Under 12 B dopo la sconfitta interna di sabato pomeriggio 1-4 ad opera del Mater Dei e la Mediatrice Ragazzi B che ha concluso all’ultimo posto nel suo girone.

In campo nella seconda fase nei quarti di finale fino al 22 giugno troveremo le restanti due squadre, ossia nella Categoria Under 12, in campo la Mediatrice A che e’ stata inserita nel Girone B insieme al Mater Ecclesiae, Asc Prosp Nuove (S.Gabriele Arc) e S. Maria della Dayna Marineo, esordio difficile per gli azzurrini di Gaspare Maiorana in casa sabato 8 giugno alle ore 15.30 al Mediatrice Stadium proprio contro la compagine gialloblu di Ninni Romeo. Altra nostra formazione in campo nella Categoria Ragazzi, la Mediatrice A di coach Fabio Errera inserita nel Girone A insieme all’ Asd Il Giaguaro, Scricchioli d’Oro e S. Domenico Bagheria, esordio in salita per capitan Li Vigni&co. sul difficile sintetico di Bagheria contro la formazione del presidente Fricano.

Sottolineando che la Mediatrice C5 in tutte le categorie in cui partecipa schiera le formazioni sperimentali con atleti sotto di tre/quattro anni considerando l’ottimo lavoro che la Scuola Calcio Mediatrice a Villatasca svolge da sempre nella crescita dei suoi tesserati e dove innanzitutto è fondamentale la disciplina, il rispetto e i valori umani.