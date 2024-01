Csi calcio a 5, per le formazioni della Mediatrice due successi nel weekend con gli under 8 e gli allievi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Settima giornata nei campionati Csi di calcio a 5 dove la Mediatrice scende in campo con le formazioni Under 8 e Allievi. Hanno osservato il turno di riposo le squadre Under 10 e ragazzi, mentre per la formazione under 12 di coach Fabio Errera al Mater Ecclesiae, gara non disputata. Bene la Mediatrice under 8 dove i piccolini di coach Luca Vivirito passano nell’anticipo di martedi’ pomeriggio n trasferta vittoriosi 3-1 sul sintetico del Don Pino Puglisi contro il San Giovanni Apostolo. Successo contraddistinto dalle reti di Gabriele Miragliotta, Gabriele Andolina e Matteo Salerno in un match corretto da entrambe le parti.

Alla Mediatrice Allievi il big match contro il forte San Vincenzo De Paoli giocato al Mediatrice Stadium sotto una pioggia battente nella prima frazione di giuoco. Gara che non tradisce le attese, intensa, vibrante ma altresì correttissima da ambo le parti, ha la meglio alla fine il roster di coach Salvo Badagliacca score finale 3-2. La sblocca per i ragazzi di coach De Francisci ad inizio partita Antonio Fiorello che si fa trovare al posto giusto al momento giusto, poi ci pensa Andrea Cascino a ribaltarla tra il primo e secondo tempo con due belle conclusioni precise. A riportare il risultato in parità sempre nella seconda frazione di giuoco ci pensa capitan Manfredi Del Giudice (gran gara la sua, gioca con carattere e personalità) con un rasoterra chirurgico, infine ancora Andrea Cascino per il tris con la sua conclusione deviata da un calcettista ospite.

Grande gara di sacrificio di tutti gli azzurri della Mediatrice che hanno dovuto sopperire alla pesante assenza odierna di Gaetano Basile, ma con un gruppo coeso da La Placa, ad Accomando, a Leto, a Genovese, con bomber Cascino in grande spolvero e Gianluca Lentini monumentale come sempre almeno in cinque conclusioni nella ripresa salva il risultato. Vittoria importantissima che fa tanto morale per la Mediatrice (che in contropiede ha fatto vedere spunti importanti con due occasioni nella parte finale del match), adesso al comando con quattro punti di vantaggio proprio sul San Vincenzo De Paoli A che oggi ha mostrato un buon futsal giocando bene palla a terra e che sicuramente avrebbe meritato qualcosa in piu’ visto le numerose occasioni da rete nel finale.

#nonsoloatletimasopratuttopiuomini

Fonte: Andrea Dieli, area comunicazione Oratorio Maria SS Mediatrice Calcio