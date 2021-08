Pallamano, il palermitano Guggino festeggia l'esordio vincente della nazionale agli Europei under 19

C'è anche un palermitano tra le fila della nazionale italiana di pallamano che ha esordito battendo 28-26 la Serbia agli Europei under 19. Si tratta di Cristian Guggino (classe 2003), giocatore di serie A2 in forza alla Orlando Pallamano Haenna, che nella gara vinta contro i serbi è stato impiegato nel ruolo di pivot.

Guggino, inserito nella lista dei convocati per gli Europei in Croazia dal tecnico Boris Popovic, è figlio d'arte: la mamma, Biljana Medjedovic, ha giocato nelle migliori squadre siciliane in massima serie fino a poche stagioni fa. Medjedovic è stata protagonista in maglia rosanero nella stagione 2013-2014 in A1 con lo Scinà. Il figlio adesso sta seguendo le orme della madre e dopo l'Europeo inizierà la preparazione con l’Haenna in vista della prossima stagione, che prenderà il via il 10 ottobre con il match casalingo al cospetto del Giovinetto Marsala.

Assieme a Guggino, nella squadra azzurra che sta disputando l'Europeo under 19 c'è anche un altro siciliano: il portiere catanese Sebastiano Coppola (classe 2002), che a pochi secondi dalla fine del match contro la Serbia (sul 27-26 per gli azzurrini) è subentrato parando un rigore ad un avversario. Coppola - ex Handball Club Mascalucia - quest'anno giocherà a Merano in A1 ed esordirà in campionato il prossimo 11 settembre nella trasferta a Conversano.

Intanto, gli azzurrini domani 15 agosto affronteranno un match decisivo contro la Slovenia. In caso di vittoria, la nazionale di pallammano si qualificherebbe per il girone successivo che mette in palio le semifinali.